Росздравнадзор проверит смерть беременной волгоградки после таблетки по совету врача

Беременная жительница Волгоградской области обратилась к врачу с кровотечением. Специалист рекомендовал принять средство для прерывания беременности, после которого женщина скончалась.

Муж волгоградки рассказал, что они очень ждали рождения малыша, передает «Вести.ру». Но у будущей мамы началось кровотечение, и она обратилась к врачу. В результате ей поставили ей диагноз «замершая беременность». Врач предложила прервать беременность, выпив специальную таблетку.

После приема препарата женщине стало плохо, позже, 14 августа, она умерла в реанимации. Территориальный орган Росздравнадзора проверяет обстоятельства смерти волгоградки.

Напомним, 27-летняя беременная крымчанка несколько раз консультировалась с врачами, но они не заметили признаки коронавируса. С поражением легких в 80% будущую маму положили в больницу, где она умерла спустя шесть дней. Новорожденная малышка прожила только сутки.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 23.08.21

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