В Астраханской области сгорел истребитель МиГ-29

В Астраханской области сгорел самолет МиГ-29. По последним данным, пострадавших нет.

Как сообщает телеграм-канал Baza, истребитель проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе. Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел.

18 августа в Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Летчик погиб. Истребитель выполнял плановый полет над полигоном Ашулук.

Воздушное судно потерпело крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота. Отмечается, что в самолете не было боекомплекта. МиГ-29 упал в безлюдном месте.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 23.08.21

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