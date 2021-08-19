В Астраханской области во время тренировочного полета разбился истребитель

В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Летчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Истребитель выполнял плановый полет над полигоном Ашулук. Воздушное судно потерпело крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота. Отмечается, что в самолете не было боекомплекта. МиГ-29 упал в безлюдном месте.

На место падения направилась комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил, которая должна будет установить причину крушения.

По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, авария могла произойти из-за сложных погодных условий, а также технических неполадок. «Влияние определенных метеоусловий, особенности упражнения, выполняемого пилотом, и потеря контроля высоты при выполнении полета. А еще не исключен какой-то отказ техники», – цитируют Попова «Известия».

Летчик добавил, что истребителем при ночных тренировках должен управлять только профессиональный пилот, поскольку требуется особый уровень подготовки. «Это обычные плановые ночные полеты, связанные, скорее всего, с выполнением каких-то задач учебно-тренировочных. Это отрабатывается на определенных маневровых высотах. Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным, которое при снижении не заметили», – отметил Попов.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 19.08.21

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