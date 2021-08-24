Мошенники активно взялись за взлом аккаунтов на госуслугах. Чем это грозит?

В России растет число жалоб на попытки взломать аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом сообщила компания DeviceLock, специализирующаяся на борьбе с утечками данных. По ее данным, в даркнете и на закрытых форумах появляется все больше предложений о продаже учетных записей, при этом их стоимость рухнула в 3-20 раз – до 4-40 рублей – в зависимости от типа аккаунтов.

Мошенники используют украденные аккаунты для оформления заявок на онлайн-кредиты и регистрации у букмекеров, пояснил глава DeviceLock DLP Юрий Томашко, отметив, что владельцам аккаунтов потом приходится возвращать заем или оплачивать НДФЛ с выигрышей на ставках.

Помимо этого, злоумышленники через личный кабинет на госуслугах могут подавать от имени владельца аккаунта заявления о предоставлении налоговых вычетов и субсидий, предоставляя фальшивые документы.

Чтобы защитить доступ к личному кабинету, следует подобрать сложный пароль, не включающий в себя имя, фамилию или дату рождения, а также использовать двухфакторную авторизацию, рекомендует специалист, передает «Прайм». Кроме того, он советует отказаться от установки мобильного приложения «Госуслуги», если оно не будет использоваться – в противном случае после кражи смартфона преступники получат доступ к аккаунту.

Москва, Наталья Петрова

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