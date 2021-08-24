В Приамурье подростки осквернили мемориал участникам ВОВ

Трое пьяных подростков осквернили мемориал воинам Великой Отечественной войны в городе Свободный Амурской области. Их личности уже установили, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Жителей региона возмутило опубликованное в соцсети видео, на котором подростки разбрасывают венки и бьют памятник, установленный в честь победы в ВОВ. Полиция установила личности двух девочек 15 и 16 лет, проживающих в Свободном и состоящих на учете в полиции. С ними был 17-летний житель Шимановска.

«По словам девушек, в тот день они употребляли спиртные напитки, но не смогли объяснить причину своих действий», – пояснили в полиции после опроса девочек и их родителей.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 214 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до трех лет. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ).

Напомним, Челябинской области три старшеклассницы жарили сосиски на Вечном огне мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Прохожие записали их действия на видео и отдали правоохранителям.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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