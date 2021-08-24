Санитары избили пациентку ярославского психдиспансера

Руководство отстранило от работы двух санитаров ярославского областного психдиспансера. Следователи и прокуратура начали проверки после сообщения, что медики избили пациентку.

Санитары доставили в медучреждение пациентку и в лифте несколько раз ударили ее кулаком в бок и по голове. Их действия попали на камеру видеонаблюдения. Запись попала в соцсети и быстро распространилась, вызвав большой резонанс.

СКР и региональная прокуратура проверяют обстоятельства инцидента. Департамент здравоохранения Ярославской области тоже оценивает поведением сотрудников. На время внутреннего расследования санитаров отстранили от работы. Руководство уже признало неправильным действия сотрудников.

«Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности. Департамент будет оказывать необходимое содействие в ходе следственных мероприятий», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ярославль, Наталья Рязанова

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