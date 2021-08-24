Два человека погибли в массовом ДТП в Кемеровской области

Неправильный обгон привел к массовому ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области. Два водителя погибли на месте аварии, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент случился вечером 23 августа. 19-летний водитель иномарки пошел на обгон, но не убедился, что маневр будет безопасным. В итоге его Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с внедорожником Toyota Land Cruiser, а потом с Suzuki Grand Vitara.

«Водители Ford и Suzuki скончались от полученных травм, третий водитель не пострадал», – рассказали в ведомстве.

Инспекторы проводят проверку всех обстоятельств аварии.

В начале июля неудачный обгон привел к смерти четырех человек Тяжинском округе Кемеровской области, когда легковая машина столкнулась в фурой.

Кемерово, Наталья Рязанова

Кемерово. Другие новости 24.08.21

В Тверском районе Москвы около опоры моста обнаружен труп мужчины. / Киев потребует у Москвы «вернуть» останки Гоголя и Королёва на Украину. / Облсуд оставил в СИЗО женщину, которая напала с ножом на двухлетнего сына. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»