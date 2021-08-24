В горах Дагестана ищут двух туристов, пропавших после схода селя

В Гунибском районе Дагестана идут поиски двух туристов, пропавших после схода селя, вызванного ливнями.

По информации республиканского управления МЧС, пропали 35-летний турист из Москвы и 37-летний путешественник из Санкт-Петербурга, передает РИА «Дагестан».

Накануне в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока оказались заблокированными 30 человек, в том числе группа туристов – двое из них пропали без вести. Спасатели и местные жители вывели людей в безопасное место.

Ранее сообщалось, что одного туриста смыло селевым потоком. Сегодня дагестанские спасатели сообщили о пропаже еще одного туриста.

«С 05:30 утра спасатели и сотрудники районной полиции приступили к поискам пропавших», – уточнил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Дагестану Сулейман Рамазанов.

Махачкала, Наталья Петрова

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