Сочинец сбил на самокате годовалую малышку и не остановился

В Сочи мужчина на электросамокате сбил маленького ребенка и попытался скрыться. Девочку отвезли в больницу, а Следственный комитет начал проверку.
Инцидент попал на уличные видеокамеры. Вечером 22 августа сочинец гулял с дочкой, которой исполнился один год и восемь месяцев. Незнакомец на электросамокате промчался на полной скорости и сбил малышку. Скорая помощь увезла девочку в больницу с переломами.
Самокатчик даже не притормозил после столкновения и попытался скрыться, но отец девочки догнал его через два квартала. Подозреваемый задержан, им оказался 44-летний местный житель.
«Электросамокат является его личным. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – рассказали в Следственном комитете.
По результатам экспертизы следователь примет решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в начале июля в одном из парков Челябинска 23-летний челябинец на электросамокате сбил 5-летнего ребенка. В отношении самокатчика возбуждено уголовное дело.
Сочи, Наталья Рязанова
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