В Татарстане двое мужчин насмерть отравились газами в канализации

Два молодых жителя Татарстана погибли в канализационном коллекторе. По предварительной версии, они отравились газами, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент случился 17 августа на территории одного из садовых товариществ в Набережных Челнах. Местные жители 30 и 32 лет сняли люк на канализационном колодце и надышались вырвавшимися оттуда газами.

«Получили смертельное отравление сероводородом и упали в коллектор. Второй пострадавший попал в сильный поток, и его тело унесло течением. Проводится доследственная проверка», – пояснили в ведомстве.

Второго мужчину нашли в коллекторе без признаков жизни.

Напомним, в Красноярском крае за неделю произошли два случая гибели людей во время чистки канализации. В первом случае насмерть отравились газами двое рабочих, еще двух доставили в больницу. Во втором случае оба работника умерли.

Казань, Наталья Рязанова

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