В Ленобласти задержаны семеро подозреваемых в поддельной вакцинации от Covid-19

Семь человек задержаны по делу о фейковой вакцинации от коронавируса в Ленинградской области. Они вносили в систему поддельные данные о прививке, а препарат уничтожали.

Подозреваемые продавали гражданам сертификаты о вакцинации с указанием поддельных данных о прививке. За каждый документ они просили от 10 тыс. рублей. При этом вакцина на вводилась клиентам, а просто уничтожалась.

«Задержаны семь человек: четверо сотрудников медучреждения и трое их сообщников. У них найдено более 500 ампул вакцины, которую они планировали уничтожить», – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы до двух лет.

По данным издания «Взгляд», подозреваемые могли получать около 1,2 млн рублей в день. Число покупателей их услуг уточняется. Следствие предположило, что из 300 человек ежедневно делающих прививку от коронавируса, 50 случаев могут быть фейковыми.

Областной комитет по здравоохранению начал проверку во всех прививочных пунктах и больницах региона. Виновных ждут дисциплинарные наказания.

Напомним, в Курганской области врача поймали на фейковой вакцинации и продаже сертификатов. За плату врач внес заведомо ложные сведения об иммунизации гражданина в систему и оформил сертификат о прививке от COVID-19.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.08.21

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