В Хабаровском крае ищут сплавлявшихся по реке трех взрослых и ребенка

Трое взрослых и 12-летний ребенок пропали во время сплава по реке в Солнечном районе Хабаровского края. Туристы третий день не выходят на связь, сообщили в региональной прокуратуре.

Группа из четырех человек, включая ребенка 2009 года рождения, решила сплавиться на байдарках по реке Горин. Они не стали регистрировать свой маршрут, и тревогу подняли знакомые, когда туристы не вышли на связь 22 августа.

Пропавших туристов уже ищут, но пока не подключили спасателей и авиацию. Прокуратура Хабаровского края начала проверку, по итогам которой примет необходимые меры.

Напомним, вечером 15 августа семья из четырех человек пропала, когда возвращалась на лодке по реке Тидиби-Яха в Новый Порт в ЯНАО. Тела двух взрослых и ребенка нашли позже, а мужчина остается пропавшим без вести.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 25.08.21

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