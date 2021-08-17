Следственный комитет Ямала возбудил уголовное дело из-за гибели четырех человек на реке

По данным ведомства, трагедия случилась вечером 15 августа. Пропала целая семья из четырех человек: две женщины, восьмилетний ребенок и мужчина. Северяне возвращались на лодке по реке Тидиби-Яха в Новый Порт. Но до места назначения никто не добрался.

Их искали полицейские и местные жители. Тела женщин и ребенка нашли в 10 километрах от Нового Порта в реке. Они были без спасательных жилетов. Мужчину ищут до сих пор.

«В Ямальском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе ребенка, в реке. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говорится в официальном сообщении СКР по ЯНАО.

Ямальский район, Александр Непомнящий

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