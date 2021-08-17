Шторм назван причиной основной причиной трагедии в Ямальском районе

Лодка с четырьмя местными жителями затонула из-за сильного ветра. По данным сотрудников Следственного комитета, 15 августа сельчане на двух моторных лодках отправились по грибы. На борту одного судна находилась семья Тидиби – две женщины и восьмилетний мальчик, – на другом плыл их знакомый. Когда грибники уже возвращались обратно, поднялся ветер скоростью около 18 метров в секунду, после чего одну из лодок захлестнуло водой.

Пропавших начали искать накануне. В бухте примерно в 10 километрах от Нового Порта нашли тела женщин и ребенка без спасжилетов, потом отыскали и мужчину. В СКР возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта со смертельным исходом.

Ямальский район, Александр Непомнящий

Ямальский район. Другие новости 17.08.21

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