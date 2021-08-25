Пропавшие в Хабаровском крае байдарочники найдены живыми

Спасатели нашли туристов, сплавлявшихся на байдарках в Хабаровском крае и не выходивших на связь. Все четверо живы и отказались от помощи.

«Пропавшие нашлись, с ними все в порядке. От помощи спасателей они отказались, сказали, что сами доберутся домой», – сообщили в региональном УМВД.

Туристы отправились в путь 12 августа из Комсомольска-на-Амуре. Пожилая пара и мужчина с дочкой решили путешествовать вместе – тревогу подняла жена туриста, когда не смогла дозвониться до них 22 августа. Путешественники объяснили, что в пути некоторое время не было мобильной связи, поэтому они не смогли связаться с родными.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пропажи четырех туристов, которые не зарегистрировали свой маршрут. Следственный комитет тоже начал доследственную проверку обстоятельств пропажи туристов.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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