После свадьбы в кафе почти 30 томичей слегли с отравлением

Две свадьбы в одном из кафе Томска закончились массовым отравлением. 29 человек пожаловались на тошноту и боли в животе, а некоторые угодили в больницу.

Торжества проходили 14 августа в соседних залах одного заведения. Сестру невесты Марины Сербушко срочно доставили в больницу, она до сих пор остается под наблюдением врачей. Со слов второй невесты, несколько гостей другой свадьбы тоже обращались за помощью к врачам.

«Кто-то переносил в легкой форме, а некоторые даже встать с кровати не могли. Была рвота с кровью, диарея и высокая температура», – рассказала Марина порталу vtomske.ru.

Пострадавшие поделились своими злоключениями в соцсети, и это вызвало бурное обсуждение. На фоне большого резонанса историей заинтересовался Следственный комитет. 26 августа следователи начали проверку.

«Инициирована доследственная проверка информации об отравлении 29 человек в кафе города Томска. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в начале августа свадьба в Пензе закончилась смертью для трех человек. Они отравились самопальным алкоголем, еще трое отправлены в больницу.

Томск, Наталья Рязанова

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