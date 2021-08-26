В Москве полицейские «сливали» похоронщикам данные об умерших за взятки

Правоохранители раскрыли в Москве преступную схему в сфере ритуальных услуг с участием сотрудников полиции. Силовики получали взятки от похоронщиков за «слив» информации об умерших. Задержаны 5 человек. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным спецслужбы, организатора преступной схемы задержали 20 августа на российской границе, он пытался сбежать на Украину.

Согласно данным спецслужбы, сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали денежное вознаграждение от представителей ритуального агентства за предоставление информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан. В дальнейшем похоронщики звонили родных умерших и навязывали им дорогостоящие услуги по захоронению.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Оперативники провели обыски в офисе ритуального агентства, в ходе которых были «изъяты доказательства противоправной деятельности», передает ТАСС. В машине руководителя похоронного компании найден поддельный пропуск с символикой УФСБ.

Москва, Наталья Петрова

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