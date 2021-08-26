Пять человек стали жертвами ДТП в Туве

Пять человек погибли в результате ДТП в Дзун-Хемчикском районе Республики Тува. Их машина перевернулась на дороге, сообщили в пресс-службе республиканском МВД.

Авария случилась в местечке Шахты после 17 часов по местному времени. Во время движения автомобиль «Тойота Эстима» перевернулся. В салоне находились водитель и четыре пассажира – все они погибли.

«Сообщение поступило в дежурную часть в 17:28 часов. Для установления обстоятельств произошедшего на место ДТП направлена следственно-оперативная группа», – рассказали в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в Грузии автомобиль с туристами слетел с серпантина и перевернулся 15 раз. В результате погибла гражданка Саудовской Аравии, ее сын и муж доставлены в больницу.

Кызыл, Наталья Рязанова

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