В Грузии интуристка погибла в сорвавшейся с горного перевала машине

Гражданка Саудовской Аравии погибла в ДТП на горной дороге в Грузии. Машина с туристами сорвалась с дороги в горном ущелье и перевернулась не менее 15 раз.

По предварительном данным, днем 25 августа водитель машины не справился с управлением на серпантине. Машина съехала в дороги и упала в ущелье, сообщает TV25. Очевидцы рассказали, что автомобиль буквально катился с дороги кувырком.

В машине вместе с 31-летней интуристкой находились ее муж и ребенок. Оба выжили, их доставили в больницу. Их состояние пока неизвестно.

Напомним, в начал августа случился ряд аварий с туристическими автобусами в Турции. 8 августа автобус перевернулся, и погибли 14 человек, 18 пострадали. В аварии 6 августа другой автобус столкнулся с грузовиком в районе города Сома. Из 50 пассажиров девять погибли, а 30 получили различные травмы.

Тбилиси, Наталья Рязанова

Тбилиси. Другие новости 25.08.21

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