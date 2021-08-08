В Турции 14 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 14 человек стали жертвами аварии с участием автобуса на западе Турции. Автобус следовал из Балыкесира в Эдремит, но съехал с дороги и перевернулся, передает Anadolu.

Инцидент случился рано утром, вскоре после отправления из Балыкесира.

11 человек погибли на месте аварии, еще трое умерли в больнице несмотря на старания врачей. 18 пострадавших доставлены в пять местных больниц, где им оказывают всю необходимую медпомощь.

Это вторая крупная авария с участием автобусом за два дня. Напомним, 6 августа другой автобус столкнулся с грузовиком в районе города Сома. Из 50 пассажиров девять погибли, а 30 человек получили различные травмы.

Анкара, Наталья Рязанова

Анкара. Другие новости 08.08.21

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