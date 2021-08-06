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Пятница, 6 августа 2021, 11:40 мск

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Девять человек погибли в аварии с автобусом в Турции

На западе Турции произошло ДТП с участием автобуса. По последним данным, девять человек погибли и 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Авария произошла в провинции Маниса. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стамбул – Измир, столкнулся с грузовиком в районе города Сома.

Всего в автобусе находились 50 человек. Шестеро погибли на месте, еще трое скончались в больнице. 37 пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Турции, россиян в автобусе не было.

Проводится расследование причин ДТП.

Как сообщал «Новый День», 2 августа по дороге в Анталью в Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП. Из 22 человек в салоне трое умерли на месте, четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших выписали и поселили в отеле в Сиде.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 06.08.21

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