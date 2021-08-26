Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы, есть пострадавшие и жертвы

Два взрыва прогремело сегодня, 26 августа, возле аэропорта столицы Афганистана.

Первый взрыв прогремел у отеля Baron и, по информации Sky News, предположительно, был устроен смертником. Причиной второго взрыва у ворот Abbey вероятнее всего стал подрыв автомобиля, – сообщили Sky News со ссылкой на источник в министерстве обороны Великобритании. Ряд других СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.

Телеканал Аl-Jazeera со ссылкой на источник в местной больнице, сообщил, что в результате взрывов пострадали по меньшей мере 70 человек.

Рейтер сообщило со ссылкой на представителя Талибана (запрещено в России), что «погибли, по меньшей мере, 13 человек, включая детей. Многие охранники из числа талибов (запрещено в России) ранены в результате взрывов у аэропорта Кабула».

Представитель Талибана (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что в результате взрывов у аэропорта Кабула ранены 52 человека, – сообщают РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. сообщила, что граждан России на момент теракта в аэропорту Кабула не было.

РИА Новости со ссылкой на заявление представителя политического бюро движения Талибан (запрещено в России) Мохаммеда Наима сообщают, что талибы (запрещено в России) пока не располагает информацией о том, кто мог быть организатором теракта в аэропорту Кабула.

«Мы слышали, но до сих пор не знаем, какая сторона (несет ответственность), – сказал представитель Талибана (запрещено в России).

Отвечая на вопрос, поступали ли от кого-либо угрозы до теракта, Мохаммед Наим, сообщил, что «некоторые государства предупреждали о том, что что-то может произойти. Но мы не знаем, кто это, на данный момент». При этом представитель Талибана (запрещено в России) не исключил возможность причастности к теракту в международном аэропорту Кабула террористической группировки ИГ (запрещено в России).

«Мы не можем этого утверждать. Но все варианты возможны», – заявил г-н Наим РИА Новости.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 26.08.21

После письма екатеринбуржца к Путину «следователем на золотом «Лексусе» занялся глава СКР. / Автобус с туристами из Крыма попал в ДТП, есть пострадавшие. / В поезде «Анапа – Екатеринбург» умерла девочка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»