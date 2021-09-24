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Пятница, 24 сентября 2021, 13:57 мск

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Талибы* пообещали ликвидировать ИГ* в Афганистане

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан»* собирается полностью ликвидировать в Афганистане членов террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом заявил замминистра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

По его словам, за последние годы численность сторонников ИГ* и так сильно сократилась. Сейчас в стране активно ведутся оперативно-разведывательные мероприятия, в результате которых боевики ИГ* будут арестованы и переданы правосудию, передает РИА «Новости».

В конце августа в аэропорту столицы Афганистана прогремели взрывы. Жертвами терактов стали десятки человек, среди них были и иностранцы. Американские военные заявили, что к атакам могут быть причастны террористы ИГ*.

*«Талибан», ИГ, «Исламское государство» – террористические организации, запрещенные в России.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 24.09.21

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