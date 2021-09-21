Талибы* хотят выступить на Генасамблее ООН

Талибан* выступил с просьбой обратиться к мировым лидерам ООН в Нью-Йорке на этой неделе, – сообщает ТАСС.

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что представители движения Талибан* назначили премьер-министра Афганистана Мохаммада Сохаила Шахина на должность посла своей страны при ООН, а также обратились с намерением выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

Г-н Дюжаррик также сообщил, что 20 сентября генеральный секретарь ООН получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан», подписанное «Амир Ханом Моттаки» в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября. В письме также указывалось, что «15 августа Ашраф Гани был отправлен в отставку и больше не признается президентом Афганистана».

В письме также было указано, что доныне работавший постпред Афганистана при ООН больше не яляется представителем страны, что теперь на должность нового постпреда номинируется кандидатура премьер-министра Афганистана Мохаммада Сохаила Шахина», – рассказал представитель генсека ООН.

Запрос талибов по кандидатуре постпреда при ООН направлен в аккредитационный комитет.

* организация признана террористической и запрещена в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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