Трехлетняя девочка погибла в дверях автобуса в Ярославле

В Ярославле умерла трехлетняя девочка, которую зажало в дверях автобуса. Трагедия произошла днем 26 августа на остановке «Улица Елены Колесовой».

По информации департамента здравоохранения Ярославской области, ребенка зажало в дверях при выходе из автобуса. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Ее поместили в реанимацию областной детской клинической больницы. Медики оперировали пострадавшую до ночи, но спасти не смогли, передает РИА «Новости».

Как сообщают местные СМИ, ребенку зажало дверьми, но водитель автобуса не заметил этого и начал движение. В результате девочка попала под колесо.

Ярославль, Наталья Петрова

Ярославль. Другие новости 27.08.21

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