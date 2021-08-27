Под Иркутском нашли тела двух потерявшихся туристов, еще одного ищут

Иркутские спасатели обнаружили тела двух туристов, сплавлявшихся по реке Ие и переставших выходить на связь. Поиски еще одного пропавшего человека продолжаются, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

16 августа путешественники нашли в верховьях реки Ии перевернутую аэролодку «Север». Они сообщили спасателям, и те начали поиски. Были проверено 200 км реки и берега, пока тела мужчины и женщины не были найдены.

«Работы по поиску туристов продолжались десять дней. Уровень реки постоянно менялся, что осложняло проведение работ», – рассказали в ведомстве.

Еще одна группа туристов из двух мужчин и женщины пропала 22 августа. Их лодку нашли на берегу реки. 25 августа мужчина и женщина вышли к жилью местного егеря, а судьба третьего путешественника остается неизвестной.

Напомним, в Хабаровском крае благополучно нашлись четверо туристов, которых считали пропавшими без вести. Они сплавлялись по реке на байдарках и перестали выходить на связь. Оказалось, туристы проходили место без сотовой связи, но все были здоровы и отказались от помощи.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 27.08.21

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