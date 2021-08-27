Суд арестовал пермяка, прятавшего труп экс-подружки в холодильнике

Суд в Перми взял под стражу 25-летнегно пермяка по деле об убийстве. Полиция нашла тело его бывшей подруги по частям в холодильнике.

«Местный житель заключен судом под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал полностью», – рассказали в управлении Следственного комитета Пермского края.

По версии следствия, 21-летняя девушка пришла в гости к бывшему, который тяжело переживал их расставание. Мужчина выпил и задушил бывшую возлюбленную, а тело расчленил и спрятал в холодильнике. Сам обвиняемый спокойно отправился погостить к бабушке.

Полиция и волонтеры разыскивали девушку несколько дней. Только когда таксист узнал бывшую пассажирку, полиция вышла на квартиру обвиняемого. Дверь вскрыли с родственниками и нашли погибшую.

С учетом характера преступления в отношении обвиняемого назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщал «Новый День», в мае в Кемерово несколько дней искали пропавшую девушку. В итоге части ее тела нашли в канализации, куда их спустил местный житель, с которым встречалась кемеровчанка, когда была жива.

Пермь, Наталья Рязанова

Пермь. Другие новости 27.08.21

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