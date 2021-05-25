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Вторник, 25 мая 2021, 13:11 мск

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Житель Кемерово убил женщину и части ее тела спустил в канализацию

Житель Кемерово убил свою подругу, а чтобы спрятать труп, расчленил его и спустил в канализацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

21-летняя девушка пропала 20 мая. Ее мать обратилась в правоохранительные органы, но поиски с привлечением волонтеров результатов не дали.

Несколько дней спустя слесарь при проведении работ по чистке канализации обнаружил части тела человека. Были проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия и экспертизы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи вычислили подозреваемого. На допросе он дал признательные показания. Расследование продолжается.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 25.05.21

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