Роспотребнадзор нашел антисанитарию у поставщика элитных ресторанов в Москве

Роспотребнадзор закрыл цех поставщика продуктов в столичные рестораны с изысканным меню. Специалисты изъяли сотни килограммов продукции, приготовленной в антисанитарных условиях, сообщает «Вести.ру».

Роспотребнадзор проверил производственные помещения в Большом Козихинском переулке в Москве. Оттуда продукты поступали в заведения Pinch, Uilliam's, «Уголек», «Авокадо» и «Ава», расположенные в районе Патриарших прудов.

Сотрудники в цехах работали без масок, помещения почти не вентилировались и содержались в антисанитарных условиях. Сырье и готовую продукцию хранили без маркировки так, что невозможно было понять, свежие продукты использовались или нет.

Специалисты изъяли 815 кг продуктов и опечатали один из цехов. Документы со всеми нарушениями и административные протоколы по двух другим направлены в суд. Вскоре будет решен вопрос о приостановке их работы на срок до 90 суток.

Москва, Наталья Рязанова

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