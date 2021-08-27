Ребенок погиб под косилкой на обочине дороги под Новосибирском

Трактор с косилкой наехал на трехлетнего ребенка в городе Карасук Новосибирской области. Мальчик умер на месте, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Вечером 26 августа рабочий скашивал траву по обочинам дороги. Он работал на тракторе с косилкой и наехал на ребенка, находившегося на обочине.

«Ребенок 2018 года рождения погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

Напомним, в Кыштыме пенсионер на иномарке задавили семилетнего мальчика. Ребенок умер на месте ДТП от тяжелых травм.

Карасук, Наталья Рязанова

Карасук. Другие новости 27.08.21

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