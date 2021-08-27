В результате пожара в больнице Ярославля погибли три человека

Из городской клинической больницы Ярославля, где случился пожар были эвакуированы более 70 пациентов, -сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание матраца

Ранее РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы сообщили, что в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля погибли три человека.

Ярославль, Иван Бабурин

Ярославль. Другие новости 27.08.21

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