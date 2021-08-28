Прокуратура и СКР проводят проверку после пожара в ярославской больнице

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в отделении клинической больницы № 3 Ярославля, где лечились больные Covid-19. Во время происшествия, по данным властей, погиб один пациент.

В ходе проверки будет «дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее свою проверку по факту ЧП организовал Следственный комитет.

Пожар в медучреждении произошел поздно вечером 27 августа. Информация о возгорании на первом этаже в терапевтическом отдалении больницы Ярославля поступила спасателям в 22:09. На момент прибытия пожарных в 22:15 мск наблюдалось задымление на втором этаже, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. Площадь возгорания составила 5 кв. м., горел матрас в палате. Пожар ликвидировали в 22:28. В ведомстве также отметили, что при возникновении пожара персонал отключил аппараты ИВЛ.

Позже в пресс-службе правительства области сообщили, что в результате возгорания в стационаре отключилась подача кислорода.

По информации регионального главка МЧС, во время пожара погиб 74-летний пациент. Мужчина скончался до приезда пожарных. Власти заявили, что его смерть не связана с пожаром. Как сообщил замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин, пациент «умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже», передает ТАСС. По данным чиновника, двое пострадавших от задымления реанимированы.

В здании находились 90 человек с диагнозом Covid-19 и 17 сотрудников. Персонал больницы эвакуировал 76 человек. «Предварительная причина ЧП – электротехническая», – сообщили в региональном главке МЧС.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что при пожаре отключились аппараты ИВЛ, от нехватки кислорода погибли три пациента.

Ярославль, Наталья Петрова

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