Прокуратура проверит разлив нефтепродуктов на Камчатке

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за розлива нефтепродуктов в Авачинской бухте. О проблеме рассказал зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский во время оперативного совещания кабмина.

«В микрорайоне «Сероглазка» происходит утечка нефтепродуктов. Под дорогой есть авария на трубе, источник загрязнения пока не найден», – пояснил Василевский.

Трансляция совещания велась на сайте регионального правительства.

К проверке подключились краевая прокуратура, Росприроднадзор и МЧС. Специалисты взяли пробы воды для исследования. Объем разлитых нефтепродуктов пока не называется.

«Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства, в том числе даст оценку действиям должностных лиц, уполномоченных на содержание и эксплуатацию объектов водоотведения», – рассказали в ведомстве.

За трубой постоянно наблюдают, установлены боновые заграждения.

Как сообщал «Новый День», в середине июля на Малобалыкском месторождении в ХМАО из трубопровода вытекло около 100 тонн нефти. Компания пыталась скрыть утечку, но о проблеме узнали.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.08.21

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