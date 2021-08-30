В подвале саранского дома нашли схрон со взрывчаткой

Полиция Саранска нашла схрон с патронами и взрывчаткой в подвале многоквартирного дома. По предварительной версии, боеприпасы могли остаться от ОПГ, которая орудовала в Мордовии в начале 2000-х годов.

Звонок о необычной находке поступил в полицию вечером 28 августа. На место выехали сотрудник и МВД и Росгвардии. Дом оцепили, всех жильцов эвакуировали. В подвал отправили взрывотехников, которые убедились, что непосредственной угрозы жителям нет.

«Обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, взрывные устройства и более 400 патронов различного калибра. По одной из версий, изъятое могло принадлежать участникам преступной группировки, действовавшей на территории Мордовии более 15 лет назад», – пояснили в республиканском МВД.

Весь арсенал вывезли из подвала и отправили на судебно-баллистическую экспертизу.

Напомним, в конце июля ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России, в том числе в Мордовии. Из незаконного оборота изъяли 272 единицы оружия, а также 130 кг взрывчатых веществ.

Саранск, Наталья Рязанова

Саранск. Другие новости 30.08.21

В Магадане мусорный оператор ответил на претензии властей. / На Сахалине возбудили несколько дел из-за сноса стелы Гагарина. / Медведь всю ночь гонял туристов по национальному парку в Бурятии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»