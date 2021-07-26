ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в регионах

Правоохранители задержали 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России. В операциях участвовали сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции.

Подозреваемые модернизировали гражданское оружие в боевое и изготавливали боеприпасы. Свои изделия они продавали через интернет, используя доставку по почте или через транспортно-экспедиционные компании. Всего были обнаружены и ликвидированы 32 подпольные мастерские.

«Из незаконного оборота изъяты 272 единицы оружия: ружейный гранатомет «М-79», 4 пулемета, 11 автоматов, 16 пистолетов-пулеметов, 118 пистолетов и револьверов, 125 карабинов, винтовок и ружей. 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, 130 кг взрывчатых веществ», – рассказали в пресс-службе ФСБ.

Правоохранители также изъяли 20 глушителей, более 26,5 тыс. патронов различного калибра и более 250 взрывателей.

В ведомстве напомнили, что с 12 июля вступили в силу изменения в УК РФ, которые ужесточили ответственность за незаконный оборот и использование оружия.

Как сообщал «Новый День», в конце мая ФСБ задержала 96 человек по подозрению в незаконной переделке и обороте оружия. Подпольные оружейники действовали в 25 регионах.

Москва, Наталья Рязанова

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