ФСБ разоблачила почти 100 подпольных оружейников в регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ вместе с полицией и Росгвардией провели серию рейдов в 25 субъектах страны. Изъяты 385 стволов у 96 подпольных оружейников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Правоохранители закрыли 29 подпольных мастерских, где переделывали оружие и изготовляли боеприпасы.

Напомним, в апреле ФСБ прекратила работу 27 подпольных оружейных мастерских в 21 регионе. Сотрудники задержали 55 человек, 222 единицы огнестрельного оружия изъяли из оборота, в том числе три пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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