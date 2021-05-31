ФСБ разоблачила почти 100 подпольных оружейников в регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ вместе с полицией и Росгвардией провели серию рейдов в 25 субъектах страны. Изъяты 385 стволов у 96 подпольных оружейников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Правоохранители закрыли 29 подпольных мастерских, где переделывали оружие и изготовляли боеприпасы.
Напомним, в апреле ФСБ прекратила работу 27 подпольных оружейных мастерских в 21 регионе. Сотрудники задержали 55 человек, 222 единицы огнестрельного оружия изъяли из оборота, в том числе три пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 31.05.21
Под Астраханью один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП. / В Керчи эвакуируют мэрию и полицию. / В Свердловской области остался один крупный лесной пожар. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube