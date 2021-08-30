Машина с пятью подростками врезалась в дерево и загорелась

Во Владимирской области автомобиль с подростками врезался в дерево и загорелся. В результате четверо оказались в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в городе Струнино. «По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Впоследствии автомобиль загорелся», – рассказали в полиции.

В результате аварии водитель, а также трое пассажиров 2005 и 2006 годов рождения госпитализированы. Еще один подросток направлен на амбулаторное лечение.

В МЧС добавили, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и шесть единиц техники.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 30.08.21

Грозит депортация: МВД признало комика Мирзализаде пожизненно нежелательным в России. / В Зауралье прямо под проводами электролинии обнаружено взрывное устройство. / Вместе с семьями: на Украине составят списки «врагов реформ», которым запретят выезд в США и ЕС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»