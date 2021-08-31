Под Иркутском перекрыли канал контрабанды леса на 130 млн рублей

Учрежденная иностранцем фирма контрабандой отправляла в Китай лесоматериалы. Транспортная прокуратура оценила сумму поставки в 130 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью с учредителем китайцем отправило в Китай около 10 кубометров леса, который был спилен незаконно. Фирма внесла в ЕГАИС по учету древесины и сделок с нею поддельные сведения на лесоматериалы.

«Древесину в объеме 9,7 тыс. кубометров стоимостью более 130 млн рублей общество экспортировало в рамках контракта в 2019-2020 годах», – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Таможенный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, о незаконном перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Как сообщал «Новый День», в начале июня ФСБ пресекла контрабанду леса из России в Казахстан. Гражданин Казахстана за дачу взятки оштрафован судом на 700 тыс. рублей.

Братск, Наталья Рязанова

Братск. Другие новости 31.08.21

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