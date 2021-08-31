Жительница Новокузнецка устроила стрельбу на детской площадке

Пьяная жительница Новокузнецка несколько раз выстрелила из травматического пистолета во дворе многоэтажного дома. Заряды летели во все стороны, а рядом находились маленькие дети.

Инцидент случился днем 30 августа, но известно о нем стало только сегодня. Одна из очевидцев записала случившееся на видео, которое опубликовали в сообществе «Новокузнецк онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

В кадре видно, как две пьяные женщины громко ругаются во дворе дома. В разгар ссоры одна из них достала травмат и начала размахивать им, угрожая сопернице. При этом женщины подошли к скамейкам, на которых сидели молодые мамы с маленькими детьми.

Вскоре конфликт вылился в драку, и женщина в пылу борьбы несколько раз нажала на курок, паля во все стороны.

Как сообщал «Новый День», во дворе новостройки в Челябинске один из нетрезвой компания молодых людей открыл стрельбу. Они вышли из того же дома, а целью стали окна соседних подъездов.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

Новокузнецк. Другие новости 31.08.21

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