В Челябинске нетрезвая компания открыла стрельбу по окнам жилого дома

Полиция выясняет обстоятельства ночной стрельбы во дворе новостройки в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 августа, во дворе одного из многоквартирных домов по улице Овчинникова в Советском районе областного центра. О произошедшем очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, в четвертом часу ночи из подъезда жилой многоэтажки вышла явно нетрезвая компания молодых людей, один из которых выхватил пистолет и начал стрелять в сторону окон верхних этажей здания. Сцена попала на камеру видеодомофона.

Очевидцы происшествия рассказали, что молодежь могла поругаться с кем-то из соседей. При этом, это уже второй инцидент за неделю, сетуют челябинцы. Отмечая также, что полицию по вызову прибыла лишь утром.

У полиции сообщили, что жалоба по факту происшествия зарегистрирована в отделе «Советский» УМВД по Челябинску. По ней начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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