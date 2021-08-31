Подросток надышался освежителем воздуха и умер

В Подмосковье проводят проверку после смерти 15-летнего мальчика. Подросток отравился парами газа из баллона от освежителя воздуха.

Инцидент произошел в Солнечногорском городском округе. Несколько ребят на детской площадке вдыхали пары освежителя воздуха, один из них потерял сознание. Товарищи мальчика и прохожие вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи после реанимационных мероприятий констатировали смерть подростка.

Следственное управление СК России по Подмосковью проводит проверку. «В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СК.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.08.21

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