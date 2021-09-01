В Новосибирске рабочего насмерть придавило на мебельной фабрике

Рабочий погиб на мебельном производстве в Новосибирске. Мужчину придавило плитами. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на территории цеха по производству мебели. «Предварительно установлено, что 41-летний работник фирмы, фактически выполняя служебные обязанности, 31 августа на территории цеха переставлял 15 плит ЛДСП, – сообщили в прокуратуре региона. – В результате проведения работ эти плиты упали на мужчину, причинив несовместимые с жизнью травмы».

Ведомство проводит проверку соблюдения на предприятии трудового законодательства (об охране труда, о заключении трудового договора и других).

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении», – говорится в сообщении.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 01.09.21

Двое детей пострадали в массовом ДТП в Тамбовской области. / Специалисты назвали причину крушения экспериментального самолета. / Вокруг Екатеринбурга горят сады. Есть информация о погибшем ребенке (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»