Двое маленьких детей скончались после ужина с роллами из кафе

Двое малолетних детей погибли в Красноярском крае. Причиной их смерти могло стать пищевое отравление. За ужином мать накормила детей роллами из кафе, в котором работает, сообщает телеграм-канал Baza.

Тела 5-летней девочки и 6-летнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в одном из частных домов деревни Малая Тумна Балахтинского района, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Согласно данным следствия, 30 августа дети находились в гостях у бабушки. Утром мать и бабушка ушли на работу, оставив малышей в доме одних. Вернувшись около 11:00, бабушка обнаружила внуков мертвыми. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы. В доме изъяты продукты питания, медпрепараты, бытовая химия для проведения необходимых экспертных исследований.

Краевая прокуратура организовала проверку по факту гибели детей. В надзорном ведомстве сообщили, что проверяют версию об отравлении продуктами питания.

По данным Baza, вечером перед гибелью мать накормила своих троих детей роллами из кафе, в котором она работает официанткой. Утром они проснулись, попили чай и проводили взрослых на работу. Одного из троих пострадавших детей удалось спасти. Девочку госпитализировали с отравлением, но врачи смогли ее откачать.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 01.09.21

Верхнепышминцам грозит большой срок за самосуд: они замучили предполагаемого «педофила». / В Новосибирске рабочего насмерть придавило на мебельной фабрике. / Двое детей пострадали в массовом ДТП в Тамбовской области. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»