В Петербурге девочка ранила спасавшего ее полицейского

Сотрудник полиции удержал 13-летнюю девочку от прыжка в окно и получил удар ножом. Ребенок пытался сбежать от органов опеки, передает ТАСС.

Сотрудники службы опеки попросили полицейских помочь забрать в приют девочку. Ребенок остался один после смерти матери. Девочка оказалась не рада таким гостям и попыталась выпрыгнуть в окно третьего этажа.

Полицейский в последний момент сумел схватить ее и удержать от падения с высоты. Девочка в расстройстве схватил со стола нож и ранила сотрудника в шею. По словам очевидцев, она ударила полицейского ненамеренно.

Рана оказалась не опасной, ее обработали на месте. С ребенком работают специалисты органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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