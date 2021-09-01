На Кубани мужчина пострадал при взрыве во время травли тараканов

Житель Краснодарского края травил тараканов и пострадал при взрыве. В результате мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел в доме на Анапском шоссе города Новороссийска, сообщает местное издание «Новороссийский рабочий». Хозяин применил для борьбы с насекомыми специальный раствор, а также воспользовался дихлофосом.

Есть две версии произошедшего. Согласно первой из них, между химикатами произошла реакция, которая и привела к хлопку. Также не исключается, что баллончики взорвались из-за того, что нагрелись на солнце. Прибывшая на место взрыва аварийно-газовая служба подтвердила, что утечки бытового газа не было.

В результате мужчину госпитализировали в первую городскую больницу с сильными ожогами головы и плеча.

Новороссийск, Зоя Осколкова

Новороссийск. Другие новости 01.09.21

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