Турист из России изрезал ножом двух человек в абхазском отеле

В Абхазии пьяный российский турист ранил ножом хозяина гостиницы и соотечественницу, отдыхавшую в отеле, после чего сбежал. Пострадавшие госпитализированы, нападавшего задержали по горячим следам.

Инцидент произошел в одном из отелей Пицунды. Нетрезвый турист из Самары «беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резанных травм в область шеи и рук», говорится в сообщении МВД Абхазии. Завязалась драка, во время которой россиянин также нанес ножевые ранения туристке из Новосибирска и скрылся с места преступления.

Полиция задержала злоумышленника во дворе соседнего гостевого дома. При осмотре места происшествия обнаружен и изъят нож.

Следователи УВД по Гагрскому району передали материалы по этому нападению в прокуратуру для принятия процессуального решения.

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