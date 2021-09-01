Экспертиза определила, какие посторонние примеси содержала вакцина, предназначенная для Японии

Американская компания Moderna подтвердила присутствие металлических частиц в 1,6 млн. доз вакцины, отправленной в Японию. При этом в компании уверяют, для тех, кто получил инъекцию, «чрезмерного риска» нет, – сообщает агентство AFP.

Компания Moderna провела анализ одной из «забракованных» партий вакцины и подтвердила, что обнаруженная примесь оказалась частицами «нержавеющей стали». В четверг, 2 сентября, вся партия вакцины Moderna, предназначенная для Японии, будет отозвана для снятия с рынка.

Согласно тексту совместного пресс-релиза Moderna и фармацевтической группы Takeda Pharmaceutical Co., которая отвечает за распространение Moderna в Японии, «проблема связана с производственной линией субподрядчика в Испании – Rovi, который производит вакцины Moderna для рынков за пределами США».

Результаты расследования, проведенного Rovi, говорят, что «наиболее вероятной причиной является трение между двумя металлическими частями, установленными в модуле заглушки производственной линии, из-за его неправильной сборки», – поясняется в пресс-релизе.

Министерство здравоохранения Японии на прошлой неделе в свою очередь объявило об открытии расследования с целью выявления причин смерти двух мужчин, получивших в августе дозу вакцины от одной из трех «приостановленных» партий.

В совместном заявлении Moderna и фармацевтической группы Takeda в среду, 1 сентября говорится, что «нет никаких доказательств» того, что эти две смерти связаны с забракованной вакциной Moderna: «В настоящее время связь считается случайной».

Вашингтон, Иван Бабурин

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