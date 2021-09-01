В Северной Осетии мать пыталась утопить собственного сына

В Кировском районе республики Северная Осетия женщина скинула своего ребенка в реку Терек, но его удалось спасти. Следователи начали проверку по факту попытки утопления матерью своего 9-летнего сына, – сообщает РИА Новости со ссылкой следственное управление СК РФ по региону.

В сообщении силовиков отмечается, что прибывшими на место происшествия следователями установлено следующее: «В среду, 1 сентября около 11 часов, 39-летняя местная жительница после бытового конфликта в семье взяла трех своих малолетних детей в возрасте от 3-х до 11 лет и направилась к пойме реки Терек, где впоследствии скинула в реку своего 9-летнего сына. Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и, остановив проезжавший автомобиль, попросил водителя спасти его брата. Мужчина сразу отреагировал и вытащил из реки ребенка, которому удалось схватиться за дерево», – сообщили в СК Северной Осетии.

По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СУСК РФ по республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка.

В ведомстве отметили, что «в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках проверки будут тщательно изучены условия пребывания детей в указанной семье, а также дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Пятигорск, Иван Бабурин

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