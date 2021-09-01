Президента Украины в США назвали – Левински

«Президентом Левински» в текстовой подводке назвал американский спутниковый канал C-SPAN президента Украины Владимира Зеленского, – сообщают РИА Новости.

Президент Украины был переименован в «Левински» в первом абзаце текстовой расшифровки трансляции переговоров Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином. Следует отметить, что в других местах ошибка не повторяется.

Фамилия Левински известна благодаря сексуальному скандалу с экс-президентом США Биллом Клинтоном. В 1995 году 22-летнюю Монику Левински приняли на работу в Белый дом, а спустя три года стало известно о ее связи с президентом. Сначала американский лидер отрицал эти сообщения, однако позднее они подтвердились. Его обвиняли во лжесвидетельствовании, но сенат отказался объявить ему импичмент.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 01.09.21

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