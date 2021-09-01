Украина вела блокаду Приднестровья

Украина ввела запрет на въезд в и транзит через нее автомобилей с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) с 1 сентября. Сообщение об этом опубликовало украинское МВД, – пишет деловая газета Взгляд.

Как следует из сообщения, теперь на территорию Украины будут допускаться приднестровские автомобили с номерами «согласованного образца» (молдавскими), либо с так называемыми нейтральными номерами.

Экс-депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР), спикер парламента в 2016-2019 годах Александр Щерба говорит, что «решение МВД Украины о блокаде это развитие заявления Владимира Зеленского во время его визита в Кишинев. Тогда он объявил, что рассматривает Приднестровье, где находятся российские миротворческие силы и оперативная группировка, как угрозу стабильности, и предложил Украине, Молдове и Румынии объединить усилия на этой почве».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду, 1 сентября, в свою очередь заявила, что «Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без, так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан».

По данным внешнеполитического ведомства ПМР, из 465 тысяч граждан республики у 80 тыс. есть гражданство Украины.

Тирасполь, Иван Бабурин

Тирасполь. Другие новости 01.09.21

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